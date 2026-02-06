臨時コーチとして中日の沖縄・北谷キャンプに参加していたＢＣリーグ・栃木の川崎宗則内野手が６日、４日間の指導を終えた。最終日も選手と一緒に体を動かし、実演しながら積極的にコミュニケーション。声はすっかりかれ「体も喉も悲鳴を上げていますけど、心は燃えています。感謝と感動の４日間でした。選手たちがすごく明るく、人間性がすばらしい。コーチというよりも、僕も選手としてパワーをもらった」と汗をぬぐった。「