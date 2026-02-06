アセンションメディアから、女性の生き方を発信する新WEBメディア「femique.(フェミーク)」が2026年2月2日にリリースされました。仕事、家庭、人間関係と、誰かの期待に応えながら懸命に生きてきたからこそ、ふと立ち止まった瞬間に「これは本当に、わたしの人生なのだろうか」と胸の奥が静かに揺れることがあります。そんな想いを抱えながら生きる女性たちへ向けて誕生したこのメディアは、「わたしらしく生きる」という選択に光