情報技術開発は、2026年4月1日より、社名を「TDI」に変更します。創業58年の歴史を持つIT企業が、ブランドを統一し、次なる成長ステージへと進化します。 情報技術開発「TDI」へ社名変更 変更日：2026年4月1日新商号：TDI（英文表記：TDI Co., Ltd.）タグライン：Together, we Drive Innovation. 情報技術開発は1968年の創業以来、IT黎明期のメインフレームの時代から、クライアントサーバー、インターネット