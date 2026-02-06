英国のキャサリン妃（44）が、2月4日の「世界対がんデー」に合わせ、公式インスタグラムでビデオメッセージを公開した。 【写真】がん患者と話すキャサリン妃 2024年初頭にがんの診断を受け、2025年初頭に寛解を発表した妃は、現在病と向き合っている人々へ向けて次のように述べた。「世界対がんデーにあたり、私の想いは、がんの診断を受け、治療を受け、あるいは回復への道を歩んでいるすべての方々と共