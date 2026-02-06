両備バスカンパニー岡山・中区国富 両備バスは、「はだか祭り」として知られる西大寺会陽が2月21日に開催されるのにあわせ、臨時バスを運行すると発表しました。 臨時便は、西大寺会陽の会場から徒歩約10分離れた昭和被服総業前停留所を午後10時半に出発し岡山駅に午後11時9分に着く便と、昭和被服総業前を午後10時45分に出発し岡山駅に午後11時24分に着く便です。 これらの便では、警察署前以降の停留所では降