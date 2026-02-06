パーソルイノベーションが展開する転職エージェント「ピタテン」が、2026年2月5日より、公式LINEアカウントの登録特典として「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」を無料提供します。フリーターからの就職や、はじめての転職を考えている方に向けた、転職初心者必携のガイドブックです☆ ピタテン「はじめての転職 完全攻略ガイド2026」 提供開始日：2026年2月5日（木）料金：無料受け取り方法：ピタテン公式LINE