「一度、K-POPアイドルみたいにファンミーティングの写真を撮ってみましょう」という司会者の言葉に照れながらその場にしゃがみ込んだ。ウェブトゥーン『錐』や『地獄』で知られるチェ・ギュソク氏（48）だ。先月30日、新宿の駐日韓国文化院で開かれた作家トークイベント会場。ファンに背を向け、“アイドルのように”写真を撮るため床に座ったチェ氏がぎこちない様子を見せると、あちこちで笑いが起きた。この日、会場を埋めた日