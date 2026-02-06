東京・麻布十番のモダン香港料理レストラン＆バー「MOON FOREST（ムーンフォレスト）月林閣」が、2026年2月2日よりバレンタイン特別メニューの提供を開始します。東京タワーを一望できるテラス席で、ミシュラン星付きレストラン出身シェフの手がける広東料理を楽しめる、カップルや恋人同士に人気のレストランです。 MOON FOREST 月林閣「バレンタイン・アニバーサリーコース」 提供期間：2026年2月2日〜2月28日提