漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。独特な血圧計の使い方に番組テロップで注釈が入った。司会の黒柳徹子から「健康面で気を遣ってらっしゃることってあるんですか？」と聞かれると、綾小路は「血圧を毎日測ってます。毎日測ってるんですけど、数値が良くなるまで測ってる」と打ち明けた。綾小路は「ダメなんですけど」と苦笑いしたが、番組ではテロップで