トヨタ自動車は６日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を上方修正し、売上高にあたる営業収益を昨年１１月時点の予想から１兆円増の５０兆円に引き上げた。最終利益は６４００億円増の３兆５７００億円になる見通し。本業のもうけを示す営業利益も４０００億円増の３兆８０００億円とした。