日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は５日（日本時間６日）、ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団の交流拠点となる「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮＨＯＵＳＥ」の内部を公開。選手のロッカールームなどは広々としており、イタリアと日本が調和した装飾品なども注目を集めた。ジャパンハウスでは外国の要人をもてなしたり、日本のメダル獲得者が会見を行う場所。橋本聖子会長は「日本の食、文化、そういったものに触れあう場所としても