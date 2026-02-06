4月から運行開始福岡市地下鉄は2026年2月2日、地下鉄全線で月曜日から土曜日まで終電時刻を延長する「ミッドナイト・トレイン」を4月1日から運行すると発表しました。 【終電逃さず済む？】これが福岡市地下鉄ダイヤ改正の概要です（画像）福岡市地下鉄では、コロナ禍を機に軒並み終電時刻が繰り上げられていましたが、2024年には地下鉄全線（空港線・箱崎線・七隈線）で毎週金曜日に終電時刻を延長する「フライデー・ナイト・