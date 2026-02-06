Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が2月5日、自身のInstagramを更新。『第68回グラミー賞』授賞式に参加したオフショットを公開している。 （関連：【画像】ミセス 若井滉斗、大森とともにグラミー賞を満喫） 若井は、メンバーの大森元貴とともに、現地時間2月1日 にロサンゼルスのクリプト・ドット・コム・アリーナで開催された『第68回グラミー賞』の授賞式に参加。黒のトップスに黒の指輪、黒の