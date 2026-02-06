女優の小松彩夏が4日に自身のアメブロを更新。息子が1歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、小松は「先日、息子が1歳の誕生日を迎えました」と報告し「壮絶な出産から1年。私も母になって1年です」と感慨深げにコメント。この1年を振り返り「本当にいろいろなことがあって大変なことも山ほどあったけれど」と語りつつ、息子の「笑顔に救われています」と心境を明かした。続けて「まだまだ子育ては初心者で手探りの日々ですが