コートやニットが主役の季節、外出先で気になるのが衣類のほこりやペットの毛ではないでしょうか。この小さな悩みを一気に解消してくれるとSNSで大きな話題を集めているのが、DAISO（以下、ダイソー）の「取り換え式2wayほこり取り」です。手のひらサイズのコンパクトさなのに二刀流という「取り換え式2wayほこり取り」。今回は、そのサイズ感と実際の使い心地をレビューします。ダイソー「取り換え式2wayほこり取り」とは？ダイソ