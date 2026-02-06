「 TUMUGI 700ml」三和酒類は、ニッポン発のカクテルベーススピリッツ「TUMUGI」を2月13日から、リニューアル発売する。現行品の「WAPIRITS TUMUGI」は、商品リニューアルに伴い生産を終了し、在庫がなくなり次第、または2月12日をもって出荷終了となる。「TUMUGI」は、古くから続く「麹」を用いた日本の酒づくりを背景に誕生した、ニッポン発のカクテルベーススピリッツ。麹由来の豊かな味わいと華やかな香りをもつ全麹づく