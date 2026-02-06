左から：「90g 春のつまみ種」「37g 春のつまみ種」亀田製菓は、「90g 春のつまみ種」（以下、「春のつまみ種」）を全国のスーパーマーケットで、「37g 春のつまみ種」を全国のコンビニエンスストアで、2月16日から3月末までの期間限定で発売する。いろいろなものを少しずつ食べたい人にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから、「春のつまみ種」が期間限定で発売する。おやつタイムにぴったりな彩り豊かな6種類を1