「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに88店舗（2025年9月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、花王のグローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」から、テカり・乾燥感をダブルで防ぎ、メイクを瞬時に速乾コートする「ケイト メイクトップコート」を、2月28日から全国の