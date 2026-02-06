プロ野球・阪神は6日、佐藤輝明選手が行った社会貢献活動について発表しました。佐藤選手は2023年より、小児がん患者の支援団体である公益財団法人ゴールドリボン・ネットワークへの寄付活動を実施。今回も同団体に対し、自身のレギュラーシーズン公式戦で打ったホームラン数に応じた金額の寄付を行いました。佐藤選手は昨季のレギュラーシーズンで自身最多の40本塁打をマーク。1本につき10万円とし、400万円の寄付を行いました。