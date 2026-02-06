ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ストロベリーブラックココア」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY！（ロッキークランチーーー！）「ストロベリーブラックココア」、同「ソルティハニーバター」を3月10日から期間限定で発売する。ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ソルティハニーバター」「ROCKY CRUNCHY！」は、近年ASMRなどを通じて、咀嚼の楽しさや硬い食感の食べ物への人気が高まっていることに着想