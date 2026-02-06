【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、米露間で唯一残っていた核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」の失効を受け、核軍縮に関する新たな条約を策定すべきだとＳＮＳで訴えた。米メディアは、米露が後継の枠組みに関する協議を開始することで合意したと報じている。トランプ氏は投稿で、オバマ元大統領時代に締結された新ＳＴＡＲＴを「ひどい交渉で合意したものだ」と批判した。その上で、失効