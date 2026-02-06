「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手がフリー打撃中に右膝付近に死球を受け、打席内に倒れ込むシーンがあった。その後、練習に復帰すると４３スイングで１６発の大爆発だ。佐藤輝の「うわー！」という絶叫の後、宜野座のスタンドがどよめきと悲鳴に包まれた。打撃投手が投じたボールが佐藤輝の右膝付近を直撃。そのままケージ内に倒れ込み、慌ててトレーナーが駆け寄った。打撃練習では珍しいシーン