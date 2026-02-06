盗んだスマホを落とし物と偽って交番に届け、持ち主から謝礼をだましとった疑いで男が逮捕されました。無職の中井三義容疑者（57）は2025年、東京・江東区の飲食店で、男性が席を離れた隙に盗んだスマホを「落とし物を拾った」と交番に届け出て、持ち主から報労金と呼ばれる謝礼5000円を騙し取った疑いが持たれています。中井容疑者は調べに対し「落ちていたものを拾って交番に届け出ただけで報労金を受け取るのは当然の権利だ」と