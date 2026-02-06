加藤シゲアキ（38）が6日、東京・シアタークリエで、この日初日を迎える舞台「2時22分ゴーストストーリー」の一部を公開し、葵わかな、南沢奈央、松尾諭とともに取材に応じた。斬新なストーリー展開、意外な結末が待っている作品で、主人公を演じる加藤は「ゴーストの話なんですけど、まったく知らなければ知らないほどおもしろい舞台になってます。最初はどこに向かってるか分からない話なんですけど、最後は鳥肌が止まらない」