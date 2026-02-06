2025年11月に国税庁より、自家用車通勤をしている人にとってプラスになりそうな「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が発表されました。そのため年末調整で戻ってくる金額が、例年とは少し変わったという人もいるかもしれません。 本記事では、特に影響の大きい「長距離通勤者」のケースでの試算と、所得税の還付だけでなく、意外と知られていない「住民税」への節税効果まで含めて解説します。 通勤手当の非