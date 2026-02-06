【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が2月4日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）に出演。結婚と第1子誕生を発表したお笑いタレント・ケンドーコバヤシについて言及する場面があった。【写真】ケンコバ「俺の女もお腹に子どもがいるから」伝えた人物◆ケンドーコバヤシ、結婚＆第1子誕生を公表ケンコバは、1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシ