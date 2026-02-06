ワタミが国内で運営する『bb.q オリーブチキンカフェ』は、「トリオボックス」(税込1,200円)を、2月8日に発売する。毎月28日の「とりの日」に販売している人気商品で、2月8日も「2･8(にわ)とり」の語呂にちなんで特別に販売する。骨なしモモ黄金フライドチキン/ヤンニョムチキン/チキンフィンガーの3種を詰め合わせたセットで、積み上げ価格から520円お得に購入できる。【メニュー画像はこちら】定番人気の骨なしモモ黄金フライド