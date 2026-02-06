株式会社モンテローザは、2026年2月9日(月)と2月16日(月)の2日間、全国の白木屋･笑笑･魚民･目利きの銀次･山内農場･千年の宴などの対象店舗にて、LINE･アプリ会員限定「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施する。【画像を見る】２日間限定でキリン一番搾り生ビールが何杯でも100円になる白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴キャンペーン期間中は、公式アプリ「モンテアプリ」の会員、また