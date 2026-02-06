千葉は６日、今季の明治安田Ｊ１百年構想リーグでのキャプテン、副キャプテンを発表した。プロ１９年目の大黒柱・ＤＦ鈴木大輔が、加入した２０２１年から６季連続でキャプテンを務めることとなった。副主将には昨年に続き田口泰士、エドゥアルド、鈴木椋大、鳥海晃司が、さらに今年から河野貴志と高橋壱晟が初めて選ばれた。高橋は先月３１日のちばぎんカップでキャプテンマークを巻いていた。また５日にはフクダ電子が千