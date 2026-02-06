楽天・前田健太投手が６日、金武キャンプで３度目のブルペン入り。速球、ツーシーム、カーブなど３１球を投げ込んだ。速球が１４８キロをマークしたことには「しっかり力を入れて投げたんですけど、数字がついてきてくれたことはうれしいですし、一つの安心材料として現段階でそれくらいの数字が出るのはわかった」と満足げ。１１年ぶりの国内復帰で順調に調整を続けていく。