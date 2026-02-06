今日6日(金)は、急速に発達する低気圧の影響で、北海道では雪や風が強まり宗谷岬では最大瞬間風速35.6m/sを観測しました。今夜にかけて猛吹雪による視界不良でホワイトアウトのおそれがあるため警戒が必要です。爆弾低気圧による「ホワイトアウト」に警戒今日6日は北海道付近で低気圧が急速に発達しています。昨日5日午前9時で1012hPaだった低気圧は、今日6日午前9時には984hPaと、24時間で28hPaも低下しました。低気圧の発達とと