2月9日の週から16日の週にかけての野菜の相場予測を発表しました。東京エリアでは、きゅうりやブロッコリーの価格がやや低めで安定する見込みです。一方で、はくさいやねぎはやや高く、16日の週からは、はくさいが高騰するでしょう。きゅうりやブロッコリーの価格は安値傾向が続く野菜の相場は、気温・降水量・日射量などの気象条件の影響を強く受けることから、日本気象協会では野菜の相場予測を実施しています。日本気象協会の調