大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が６日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。昨年の採血では「（注射は）嫌いですね」と険しい表情を浮かべていたが、今回は笑みさえ浮かべる余裕をみせた。注射を抜くと「成長！」と力強くうなずいた。その後、「全然痛くなかった。うまい人を集めたんじゃないですか？」と振り返った。一方で身長は１９２・３センチ、体重は１８４・２キロと体重は昨年１２月２４日の前