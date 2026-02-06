女優の黒柳徹子（92）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した漫談家の綾小路きみまろ（75）の“お土産”に喜ぶ場面があった。同番組終盤で、黒柳はスタジオの端に目をやり「えっ！何ですかそれ」と声を上げた。綾小路が「私からのプレゼントです」と告げると、大きなパンダのぬいぐるみが手渡された。今月2日に放送50周年を迎えた同番組を祝っての贈り物だというぬいぐるみに、黒柳