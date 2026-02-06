男性７人組グループ・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）のソンフンがイタリア・ミラノで冬季五輪の聖火ランナーを無事務めたと６日、所属事務所のＢＥＬＩＦＴＬＡＢが報告した。同社は「ＥＮＨＹＰＥＮのソンフンが５日（現地時間）、イタリア・ミラノで行われた『２０２６ミラノ・コルティナ冬季五輪』の聖火リレーランナーとして参加し、平和と調和の火種を明るくともした」と伝えた。聖火を受け取ったソンフンは、ミラノ