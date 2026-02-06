営業開始を目前に控えたラーメン店で突然起きた停電。その影響で営業を断念せざるを得なくなった店主が、仕込みを終えていた麺を「無料で配る」という判断を下し、1500件を超えるリポストや9000件を超える「いいね」を集めるなどXで大きな注目を集めました。投稿したのは、東京都府中市で食べログ百名店にも選出されているラーメン店「手打ち 陰日向」を営む店主さん（@teutikagehinata）です。【写真】無料配布することに決めた、