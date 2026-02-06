〜 2026年1月の 「物価高」倒産動向 〜2026年1月に食料品や原材料、資材、エネルギーなどの価格上昇などが一因となった「物価高」倒産は、76件（前年同月比24.5％増）だった。2カ月連続で前年同月を上回り、3カ月ぶりに70件を超えた。負債総額は249億7,900万円（同47.9％増）で、2カ月連続で前年同月を上回った。コーヒー豆販売ほかのジュピターコーヒー（株）（東京、負債59億300万円）など、負債10億円以上が7件（前年同月