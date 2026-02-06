＜WMフェニックス・オープン初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞大会初出場のツアールーキー・平田憲聖が、安定したプレーで好スタートを切った。フェアウェイキープ率78.6％（11/14）、パーオン率66.7％（12/18）とショット好調で、27パットとグリーン上でも安定感を発揮。1イーグル・3バーディ・2ボギーの「68」をマークし、3アンダー・暫定13位タイで初日を終えた。【写真】名物