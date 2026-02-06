トヨタ自動車の次期社長就任が決まり、佐藤恒治社長（左）と写真に納まる執行役員の近健太氏＝6日午後、東京都文京区トヨタ自動車は6日、佐藤恒治社長（56）が副会長に就き、後任に執行役員の近健太氏（57）を昇格させる人事を発表した。4月1日付。社長交代は2023年4月以来、3年ぶり。豊田章男会長（69）は留任する。佐藤氏は東京都内で開いた緊急記者会見で「課題に取り組むためのフォーメーションチェンジで、稼ぐ力を高める」