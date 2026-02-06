自民党の公式YouTubeチャンネルが、2026年1月26日に公開した動画を巡り、公開から約10日で再生回数1億回を突破した。インターネット上では、選挙期間中に動画が大量再生されたことに、「広告の力だ」と指摘されている。現役の国会議員からは、「これはやりすぎ」「明らかにお金の力」との声があがる。「何らかのブーストがかかっている」自民党のチャンネル登録者数は、2月6日時点で約20万人。話題となっている動画は同日時点で、1