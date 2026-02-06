提供：水資源機構 吉野川水系水利用連絡協議会は6日、香川用水への供給量を20％、徳島県への供給量を17.5％カットする第1次取水制限を9日午前9時から開始すると発表しました。6日午前0時現在、高知県の早明浦ダムの貯水率は54.0％で、週末から週明けにかけて50％程度になることが予想されるためです。吉野川（池田地点上流）の１月降水量は13.9ミリと平年の19％に留まり、2月も5日までに3.2ミリしか降っていないということ