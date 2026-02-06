シルクホースクラブは６日、ホームページを更新。現２歳馬の馬名が決定したと発表した。Ｇ１・９勝の顕彰馬アーモンドアイの３番子で初の牝馬となる「アーモンドアイの２４」の馬名は「レジューノワール」となった。フランス語で「黒い目」を意味する言葉で、母の馬名から連想され名付けられた。父はＧ１・７勝を挙げたこちらも顕彰馬のキタサンブラックという“１６冠ベイビー”。美浦・木村哲也厩舎に入厩予定で、両親を超