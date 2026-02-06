日本カーリング協会は６日、女子世界選手権（３月、カナダ・カルガリー）の日本代表に、１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが決まったことを発表した。選手団は藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、小穴桃里。ロコ・ソラーレは世界選手権に３年ぶり３度目の出場となる。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。