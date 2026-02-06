ＮＥＷＳの加藤シゲアキが６日、東京・日比谷シアタークリエでこの日開幕する主演舞台「２時２２分ゴーストストーリー」（同所で３月１日まで）のプレスコールを行った。物理学教授で作家役を演じる加藤は、ホラーである物語の詳細を明かせないとしながらも「幽霊にまつわる話。（中身を）全く知らなければ知らないほど面白い。一度見たら忘れられない、２度も３度も見たくなる舞台」と説明した。作家としても、小説「オル