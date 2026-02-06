６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０４．９５ポイント（１．１３％）安の２６５８０．２９ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も４７．８４ポイント（０．５３％）安の９０４５．５０ポイントと反落した。売買代金は１３９４億６２５０万香港ドルに縮小している（５日前場は１６８２億５１３０万香港ドル）。外部環境の悪化で投資家の