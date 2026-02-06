放送作家の野々村友紀子氏（51）が5日、BS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）のトーク内容に「女の子別に聞きたないねん」とツッコミを入れた。今回は、同期の2人が北海道の居酒屋へ。くじらの唐揚げを食べたケンコバは「世の中で天敵おらん生き物ってくじらだけらしいで」と豆知識を披露した。さらに「かたや、陸の王者ゾウは天敵おるからな」と続けたが