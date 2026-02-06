3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。3大会ぶりの本戦出場で、ヤクルトで活躍した松本ユウイチ監督率いるブラジル代表には、日本生まれの2選手に加え、日本球界でもおなじみの選手達が名を連ねた。投手では西武のボー・タカハシ、元広島で現在は社会人野球のエナジックに所属する仲尾次オスカルが選出。日本生まれとしては、掛川西からヤマハ