メッツのフランシスコ・リンドア内野手（32）が5日（日本時間6日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にプエルトリコ代表として出場できないことについて、思いをつづった。この日、WBCに出場する各国・地域の出場登録選手が発表されたが、主将を務める予定だったリンドアは最終ロースターから外れた。ストーリーズに文章を掲載し「プエルトリコの