大相撲の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。しこ名の由来について語った。この日は安治川親方（元関脇・安美錦）と、大島親方（元関脇・旭天鵬）とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑から「安青錦というしこ名はどうやって付けられたんですか」と問われ、安治川親方は「本人が考えたんで」と打ち明けた。安青錦が「まあ何個か自分も考えて、師匠も考えてくれて