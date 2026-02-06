ダイダンが後場一段高となり、昨年来高値を更新した。同社はきょう午後１時ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しを従来の２８０億円から３２０億円（前期比３８．９％増）に引き上げた。 売上高予想は従来通り２６００億円（同１．０％減）で据え置いたが、工事の利益改善が直近の想定よりも上振れる見込みであることが利益の上方修正要因だとしている。 また、期末配当を従来計画比８円増額